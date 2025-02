Ein Unbekannter raubt einer Passantin die Handtasche. Zwei solche Fälle gab es jetzt in Hettstedt. Die Polizei hat Verdächtige ermittelt.

Hettstedt - Die Taten sorgten für großes Aufsehen: Am Mittwoch vergangener Woche sind am helllichten Tag in Hettstedt zwei hochbetagte Seniorinnen überfallen und beraubt worden. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Kriminalpolizei jetzt, wie es hieß, „mehrere Personen“ ermitteln können.