Feierlich wurde das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) an die Gerbstedter Ortsfeuerwehr übergeben. Mit einer kleinen Vorführung stellte die Kinderfeuerwehr ihr Wissen und Können unter Beweis.

Jeder konnte zum Feuerwehrfest in Gerbstedt mal ins neue Feuerwehrauto klettern.

Gerbstedt/MZ. - Das war ein toller Grund zum Feiern für die Gerbstedter Feuerwehr: Das neue HLF 20 wurde feierlich übergeben. HLF steht dabei für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, erklärt Ortswehrleiter Ralph Dockhorn und sagt, dass das Auto universell einsetzbar sei, denn es habe sowohl die technische Ausstattung für die Brandbekämpfung als auch für die technische Hilfeleistung an Bord.

Das Fahrzeug hat unter anderem einen 2.000 Liter fassenden Wassertank. Ab sofort wird es den Gerbstedter Feuerwehrleuten gute Dienste leisten. Im vergangenen Jahr wurde die Feuerwehr Gerbstedt zu 48 Einsätzen gerufen, resümierte Dockhorn.

Bürgermeister lobt Einsatzbereitschaft

Unter anderem unterstützte man auch andere Feuerwehren bei großen Einsätzen wie bei den beiden großen Wohnhausbränden in Hettstedt im vergangenen Jahr. Auch zum Einsatz ins Hochwassergebiet an der Helme rückten die Gerbstedter aus.

Die Kinderfeuerwehr zeigte einen Löschangriff mit Kübelspritze. (Foto: Maik Schumann)

Diese stete Einsatzbereitschaft lobte Bürgermeister Ulf Döring (CDU) ausdrücklich. Aber dazu bedürfe es auch einer guten technischen Ausstattung. „Das ist uns Herzenssache in der Einheitsgemeinde“, sagte er und erinnerte daran, dass es im November 2021 schon einmal für die Ortsfeuerwehr Gerbstedt einen überaus erfreulichen Grund zum Feiern gegeben habe: Damals hielten die Feuerwehrleute im neuen Gerätehaus Einzug. Und nun, nach einiger Wartezeit, vor allem wegen der aktuellen Lieferschwierigkeiten, könne endlich auch das neue Feuerwehrauto in Betrieb genommen werden als „treuen und zuverlässigen Unterstützer der Feuerwehr“ im Ernstfall und auch bei Übungen. Wobei er sich wünschte, dass die Zahl der Ernstfälle möglichst gering sei.

Gerbstedter Kinderfeuerwehr erkundet Fahrzeug

Zu den Ersten, die beim Feuerwehrfest das neue Auto erkundeten, gehörten auch die Jungen und Mädchen der Gerbstedter Kinderfeuerwehr, die dabei auch ihr Wissen und Können mit einer kleinen Vorführung unter Beweis stellten.

„Die haben wir uns alle gemeinsam einfallen lassen und hatten eine Woche Zeit zum Üben“, sagte Julia Winkelmann. Sie ist seit 2016 Kinderwartin der Gerbstedter Feuerwehr. Die Mädchen und Jungen demonstrierten, wie man einen Notruf absetzt und wie dieser bei der Leitstelle angenommen wird, aber sie zeigten auch, dass sie schon mit Feuerwehrtechnik umgehen und einen kleinen Brand löschen können.

Die Kinderfeuerwehr aus Gerbstedt. (Foto: Maik Schumann)

Ab sechs Jahren kann man der Kinderfeuerwehr beitreten, erklärte der Ortswehrleiter, der früher selbst über eine Arbeitsgemeinschaft an der Schule zu den Brandschützern fand. Mittlerweile gehört er längst viele Jahre der Einsatzabteilung an.

„Ich komme aus einer Feuerwehrfamilie. Da war mein Weg schon vorgezeichnet“, sagte Dockhorn lachend, während seine Tochter fürs Foto den Sitz seiner Feuerwehruniform nochmal überprüfte. Auch die nächste Generation ist bereits fester Bestandteil der Gerbstedter Ortsfeuerwehr.

Tatsächlich verläuft der Weg vieler Feuerwehrleute über Kinder- und Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung. Aber auch, wer schon zu alt sei für die Jugendfeuerwehr, könne sich gern in der Feuerwehr engagieren. Und mit einer Truppmannausbildung beginnen. Tatsächlich findet aktuell eine solche Schulung für zukünftige Einsatzkräfte in einer der Ortsfeuerwehren statt.