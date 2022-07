Opfer einer Schlägerei in Hettstedt landet im Gefängnis

Ein 26-Jähriger ist in Hettstedt mit einem Gleichaltrigen in Streit geraten und wird dabei mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Hettstedt/MZ - Erst geschlagen, dann ins Gefängnis gewandert: Dies ist einem 26-Jährigen in Hettstedt widerfahren. Der Jugendliche war mit einem Gleichaltrigen am Vöhringer Platz in Streit geraten. Dabei wurde Erstgenanntem mehrfach ins Gesicht geschlagen, zudem ging ein Mobiltelefon zu Bruch. Er musste ärztlich behandelt werden. Bei der Aufnahme des Falles durch die Polizei stellte sich heraus, dass gegen den Geschädigten ein Haftbefehl vorlag.