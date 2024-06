Hettstedt/MZ. - Für Junge Liberale (JuLis) gibt es jetzt auch eine Anlaufstelle im Landkreis Mansfeld-Südharz. Im Bereich der Landkreise Harz, Mansfeld-Südharz und Salzland wurde ein Kreisverband der JuLis gegründet. Die Gründungsveranstaltung fand in Quedlinburg statt.

Die konstituierende Sitzung wurde von Konstantin Pott, dem Vorsitzenden der Jungen Liberalen Sachsen-Anhalt, geleitet. Kathrin Tarricone, Kreisvorsitzende der FDP Mansfeld-Südharz und Landtagsabgeordnete, war einer der Gäste bei der Gründungsveranstaltung und sagte: „Ich freue mich sehr über die Gründung dieses neuen Kreisverbands.

Die Jungen Liberalen sind ein wichtiger Bestandteil unserer politischen Landschaft und ich bin überzeugt, dass sie frischen Wind und neue Impulse in unsere Arbeit einbringen werden.“

Politische Partizipation junger Menschen

Auch der Landtagsabgeordnete Steffen Mente, er ist der FDP-Kreisvorsitzende Harz, und Thomas Werthmann, FDP-Kreisvorsitzender Salzland, waren zur Gründung der JuLis anwesend.

Mente: „Die Gründung des Kreisverbands der Jungen Liberalen ist ein bedeutender Schritt für die politische Partizipation junger Menschen in unserer Region.“ Und Werthmann sagte in seinem Grußwort: „Mit der Gründung dieses Kreisverbands zeigen die Jungen Liberalen, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und aktiv an der Gestaltung unserer Zukunft mitzuwirken.“

Während der Gründungsveranstaltung, an der zunächst neun junge Leute teilnahmen, wurde der neue Kreisvorstand der JuLis gewählt. Felix Krüger übernimmt den Vorsitz. Florian Pascal Feger wurde als Stellvertreter gewählt, Max Henrik Schröder als Schatzmeister und Pepe Later sowie Jan Hermann als Beisitzer.

Felix Krüger nach seiner Wahl: „Es ist eine große Ehre, als Vorsitzender des neuen Kreisverbands gewählt zu werden. Wir haben viel vor und freuen uns darauf, die Interessen junger Menschen in unserer Region zu vertreten und zu fördern.“

Parteinah, aber unabhängig

Die Jungen Liberalen verstehen sich als eine unabhängige Organisation, die der Freien Demokratischen Partei (FDP) nahe steht. Es sei aber keinesfalls erforderlich, dass man FDP-Mitglied sei, so Florian Pascal Feger, der stellvertretende Vorsitzende des neugegründeten Kreisverbandes.

„Wir freuen uns auf eine aktive und erfolgreiche Zusammenarbeit in den Landkreisen Harz, Mansfeld-Südharz und Salzland.“ Der junge Kreisverband steht allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 35 Jahren offen.

Wer Kontakt zum neuen JuLi-Kreisverband aufnehmen möchte, kann das über den Vorsitzenden Felix Krüger, [email protected], Telefon 0176/45943460 oder seinen Stellvertreter Florian Pascal Feger, [email protected], Telefon 0179/6102450.