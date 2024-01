Am Waldcafé am Roßberg steht neuerdings eine Infotafel. Sie zeigt Wanderwege und -ziele rund um Annarode.

Annarode/MZ. - Rund um das Arboretum in Annarode herrscht keine Winterpause. Vor kurzem wurde eine Informationstafel über Wanderwege in der Umgebung direkt am Waldcafé am Roßberg aufgestellt. Das Projekt fand während der Vorbereitung und Ausführung viele Unterstützer.