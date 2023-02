Lange waren die Praxisräume in Großörner ungenutzt. Nun öffnet das neue Medizinische Versorgungszentrum wieder seine Türen. Daran hat die Stadt keinen unerheblichen Anteil.

Nach einem Jahr Stillstand: Medizinisches Versorgungszentrum in Großörner wiederbelebt

Hautarzt Stefan Moeller aus Halle praktiziert jetzt auch in Großörner.

Großörner/MZ - „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen“, gesteht Mansfelds Bürgermeister Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland). Diesen Satz würde auch Ortsbürgermeister Bernd Hojenski (CDU) ohne Zögern unterschreiben. Denn endlich kehrt wieder Leben in die seit mehr als einem Jahr ungenutzten Praxisräume des ehemaligen Hausärztlichen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Großörner in der Mansfelder Straße ein.