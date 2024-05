Gorenzen - Unglück an Männertag: Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 2336 zwischen Gorenzen und Piskaborn ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache gegen 16.50 Uhr in einer Rechtskurve gestürzt, teilte Polizeisprecherin Ulrike Diener mit. Wie es von Seiten der Polizei weiter heißt, war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um den Mann in eine Klinik zu bringen. Die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen seien aber erfolglos geblieben.

Die Straße war im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt worden. Ortskundige Fahrer wurden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Die Polizei hatte in einer ersten Meldung am Donnerstagabend davon berichtet, dass der Mann schwer verletzt worden war. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.