Mansfeld/MZ. - Auf dem Balkon von Astrid Kurth grünt und blüht es. Die Seniorin hat ihre helle Freude an der Blumenpracht. Nicht nur das: Die 82-Jährige, die viele Jahre im benachbarten Klostermansfeld zu Hause war, zählt zu den ersten Mietern der seniorengerechten Wohnungen in der am Freitag offiziell eröffneten Johanniter-Begegnungsstätte in Mansfeld. Auf 62 Quadratmetern hat sie es sich gemütlich eingerichtet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.