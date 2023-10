Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hettstedt/Siersleben/MZ - Zeiterfassung per App, Fahrzeugortung digital und Transportaufträge auf dem Tablet. Bei der Firma Bares Baustoffhandel und Reifenservice GmbH aus Siersleben stehen alle Zeichen auf Veränderung und Digitalisierung. Einiges wurde bereits umgesetzt, anderes ist noch in Arbeit. „Wir wollen den Lieferschein digitalisieren und am Ende weg vom Papier sein“, gibt Geschäftsführerin Jacqueline Hänschen einen Ausblick.