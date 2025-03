Die Angestellte einer Tankstelle in Mansfeld in der Eislebener Straße wird mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht. Der maskierte Täter erbeutet Bargeld und Zigaretten. Polizei ermittelt: War ein zweiter Täter beteiligt?

Der Tankstellenbetrieb ging in Mansfeld in der Eislebener Straße einen Tag nach dem Überfall wie gewohnt weiter.

Mansfeld/MZ. - Fahrzeuge fahren vor, Autofahrer steigen aus, betanken ihre Pkw und gehen zum Bezahlen in den Verkaufsraum: Wer am Montag zur Tankstelle in Mansfeld in der Eislebener Straße fuhr, konnte keine Spuren des Raubüberfalls vom vergangenen Sonntagabend entdecken.