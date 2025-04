Die Mitglieder der SG Biesenrode bereiten das größte sportliche Ereignis des Jahres der Gemeinde vor. Worauf sich Teilnehmer per Rad und zu Fuß freuen können.

Die Teilnehmer des Mountainbike-Marathons in Biesenrode haben eine anspruchsvolle Strecke zu meistern.

Biesenrode/Mz. - Man könnte beim Blick auf den Kalender annehmen, bis zum Wochenende 14./15. Juni ist noch eine ganze Weile Zeit. Die Organisatoren des wohl sportlichsten Wochenendes des Jahres in Biesenrode sehen das anders: An jenen beiden Tagen steigt der nunmehr 23. Mountainbike-Marathon und der dritte Schwertlauf in der idyllisch im Wippertal gelegenen Ortschaft.