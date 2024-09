Ab 26. September sind die Werke von Peter Schuster in der Touristinformation in Mansfeld zu sehen.

Malender Boxtrainer stellt seine Werke in der Touristinformation in Mansfeld aus

Mansfeld/MZ. - Die nächste Kunstausstellung öffnet am Donnerstag, 26. September, um 11 Uhr in der Mansfelder Touristinformation in der Junghuhnstraße 2. Gäste dürfen sich auf Arbeiten von Peter Schuster aus Siebigerode freuen. Das künstlerische Talent des gebürtigen Güstrowers (Jahrgang 1954) dürfte in der Region bereits bekannt sein. Er stellte schon mehrfach seine Gemälde aus.

Oftmals zeigen sie maritime Motive. Denn nach seiner Kindheit in Eisleben absolvierte er an der Küste eine Ausbildung zum Vollmatrosen der Hochseefischerei mit Abitur und ein Studium zur Schiffsführung im Bereich Hochseefischerei. Bis 1986 fuhr Schuster als Steuermann auf dem Frosttrailer „Svinoy“ für das Fischkombinat Rostock und arbeitete danach in der Binnenreederei Berlin.

Künstlerische Spuren in Mansfeld-Südharz hinterlassen

In den letzten Jahren seines Berufslebens war Schuster im malerischen Bereich unter anderem für Werbeagenturen tätig. Seine künstlerischen Spuren hinterließ er vielerorts in der Region. Seine Wandmalereien sind in Helbra und in einem Kindergarten in Berga zu sehen. Neben der Malerei engagiert sich Schuster seit mehr als 30 Jahren sehr erfolgreich im Kinder- und Jugendbereich als Boxtrainer im Boxclub Helbra.

In der Touristinformation wird nun eine Auswahl seiner Arbeiten über einen längeren Zeitraum zu sehen sein. Die Regionalvertretung Mansfelder Land der Humboldt-Gesellschaft gibt dort regelmäßig mit der Stadt regionalen Künstlern ein Podium.

Die Schau kann montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags bis 18 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden.