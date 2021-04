Lkw rollen trotz Verbots durch die Friedensstraße in Wiederstedt

Wiederstedt

„Manchmal kommt man sich vor, wie auf einer Autobahn“, sagt Bernd Steinke und blickt in die Friedensstraße in Wiederstedt. Er ist Anwohner in jener Straße und betrachtet den Verkehr dort seit Jahren mit Sorge. Sowohl durch die Friedensstraße als auch die angrenzende Siedlungsstraße rollen täglich nicht nur Pkw, sondern auch Lkw. „Die Autos kommen von überall her. Aus dem Saalekreis, aus Magdeburg, einfach aus allen Ecken“, sagt Steinke. Aus Richtung Bernburg und Sandersleben kommend, sei der Weg durch die Friedensstraße und die Siedlungsstraße der kürzeste, um über Hettstedt zur B 180 zu gelangen, erklärt Carola Himmel, Mitglied im Ortschaftsrat, und selbst Anwohnerin in der Siedlungsstraße. „Und deswegen fahren die Lkw trotz Verbots hier täglich durch.“

Tempolimit in Wiederstedt: „Daran halten sich aber die wenigsten“

Denn die Straßen sind laut Verkehrsschilder nur für Lkw bis 3,5 Tonnen zugänglich. Ebenso gibt es ein Tempolimit für 30 Kilometer pro Stunde. „Daran halten sich aber die wenigsten. Viele sind zu schnell“, sagt Himmel. Und Anwohnerin Monika Ulrich ergänzt, dass es vor allem zu den Hauptpendelzeiten am frühen Morgen und am Abend am schlimmsten sei. „Selbst im Haus hören wir den Lärm noch.“ Der stamme nicht nur von den Fahrzeugen selbst, sondern auch von den teils losen, klappernden Pflastersteinen in der Straße.

Ortsbürgermeisterin Margret Hebecker sieht deswegen dringenden Handlungsbedarf in den Straßen. „Wir brauchen mehr Kontrollen durch die Polizei. Wenn die Leute wissen, dass hier regelmäßig jemand steht, schreckt das vielleicht ab“, sagt sie. Auch ein Temposmiley könnte ihrer Ansicht nach helfen. Wie Daniela Waage, Leiterin des Ordnungsamts der Stadt Arnstein, auf Nachfrage mitteilt, seien dafür aktuell keine Mittel im Haushalt eingeplant. Außerdem müsste vorab genau geprüft werden, an welche Stelle in welcher der beiden Straßen man einen solchen Smiley installiert. „Wir geben die Anliegen der Bürger auch an die Regionalbereichsbeamten weiter. Die Polizei ist für die Kontrollen zuständig“, sagt Waage.

Lkw teilweise mit bis zu 75 Kilometer pro Stunde im Ort unterwegs

Aus Sicht der Bürger seien das aber zu wenig. Man könne es an einer Hand abzählen, meint Monika Ulrich dazu. Und tatsächlich ist die letzte Messung bereits einige Monate her. Wie Steffi Schwan, Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz, sagt, gab es Ende 2020 die letzte Kontrolle in der Friedensstraße. Dabei wurden 23 Fahrzeuge in zwei Stunden gezählt, wovon zwei Verstöße mit zu hoher Geschwindigkeit verzeichnet wurden. Das eigentliche Sorgenkind in Wiederstedt sei die Hauptstraße, bei der regelmäßige Kontrollen stattfinden und Lkw mit bis zu 75 Kilometer pro Stunde gemessen werden. „Wir werden die Friedensstraße aber noch mal mit aufnehmen und gucken uns das an“, sagt Schwan. (mz/Tina Edler)