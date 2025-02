Am Mittwochabend liest Jürgen R. Naumann im Kunstzuckerhut Hettstedt aus seinem neusten Werk. Welches originelle Lockmittel die Frau des Autoren zur Motivation des Autor anwendete.

Hettstedt/MZ. - Am Mittwochabend wird im Kunstzuckerhut in Hettstedt eine Autorenlesung mit Jürgen R. Naumann stattfinden. Der Autor wird dabei nicht nur aus seinem Buch vortragen, sondern seinen Vortrag auch mit Anekdoten würzen. Los geht es in Hettstedt um 18 Uhr.