Warum die Stadt Arnstein die Grundschulen in Welbsleben und Sandersleben frühzeitig zusammenlegen wollte, was gegen die Pläne spricht und wie es weitergeht.

Schließung droht: Wie sieht die Zukunft der Grundschule in Sandersleben aus?

Wie sieht die Zukunft der Grundschule in Sandersleben aus? Gemeindebürgermeister Frank Sehnert wagt einen vorschnellen Vorstoß.

Sandersleben/MZ - Es war ein Paukenschlag, der in dieser Woche die Runde machte: Die Geschwister-Scholl-Grundschule in Sandersleben soll geschlossen werden, und zwar bereits zum Schuljahresende. Diese Information gab der Bürgermeister der Einheitsgemeinde, Frank Sehnert (parteilos) an Sanderslebens Ortsbürgermeisterin Nina Stähle.