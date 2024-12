In der Debatte um den Kupferspuren-Radweg hat sich die Stadt gegen die Landkreisvariante und für einen Alternativvorschlag entschieden. Den lehnt der Landkreis aber ab.

Strukturwandelprojekt in MSH

Stadtratsmitglied Tilo Wechselberger (CDU/BSH-Fraktion) hatte diesen Vorschlag für eine alternative Radroute erarbeitet. Dafür hatten sich die Hettstedter Stadträte in ihrer Sitzung mehrheitlich ausgesprochen. Die Route hätte bestehende Wege in Hettstedt (rot) und neue Streckenführungen (rosa) miteinander kombiniert.

Hettstedt/MZ. - Die Stadt Hettstedt ist aus dem Projekt „Kupferspuren-Radweg“ raus. Das verkündet der Landkreis Mansfeld-Südharz in einer Pressemitteilung und reagiert damit auf die Hettstedter Stadtratssitzung, in der über den Beschluss zur Zweckvereinbarung mit dem Landkreis entschieden wurde. Allerdings haben die Hettstedter in dieser Sitzung das Projekt nicht abgelehnt, sondern sich lediglich für eine alternative Variante ausgesprochen. Statt der bestehenden Zweckvereinbarung haben sie mehrheitlich für eine Verwaltungsvereinbarung und eine Alternativroute gestimmt, die die CDU/BSH-Fraktion mittels Änderungseintrag eingebracht hatte.