Spektakel auf der Rennstrecke Landesmeisterschaft im Motocross findet in Alterode statt

Sprünge, Anstiege und scharfen Kurven: Die Landesmeisterschaft im Motocross mit rund 150 Startern findet am Wochenende in Alterode statt. Was die Besucher auf dem Gelände des MC Einetal Alterode alles erwartet.