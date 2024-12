Am 21. Dezember können Interessiert ab 13 Uhr Einblicke in die Arbeit Blessins werfen und Adevntsstimmung genießen.

KünstlerPeter Fischer Blessin bei seiner Arbeit. Am 21. Dezember öffnet er sein Atelier in Rammelburg für einen Adventsnachmittag.

Rammelburg/MZ. - Künstler Peter Fischer Blessin öffnet am 21. Dezember sein Atelier in Rammelburg für alle Interessierten und lädt zum Adventsausklang ein. Ab 13 Uhr kann in der Rammelburger Hauptstraße 5 ein Einblick in die Arbeit Blessins geworfen werden. Aber nicht nur das, wie Kirchenmusikerin Annerose Kendziora verrät. „Wir werden einen bunten Nachmittag mit Musik und mehr veranstalten“, sagt sie.