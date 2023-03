Hettstedt/Allstedt/MZ - Bei den Mitglieder vom Verein Chor Klangfarben laufen die Vorbereitungen für die Auftritte in diesem Jahr auf Hochtouren, teilt Vorstandsmitglied Dana Zimmer mit. So werden die Musiker im Rahmen der Veranstaltung „Luthers Einschulung“ im April in Mansfeld auftreten, außerdem zum Burgsingen auf Burg und Schloss Allstedt im Juni und zur 1.050-Jahr-Feier in Großörner in diesem Jahr - um nur einige Termine zu nennen.

Das Repertoire des 2015 gegründeten Chores umfasst deutsch- und englischsprachigen Lieder die von moderner Musik über alte Volkslieder bis hin zu A-cappella-Versionen reichen. Geprobt wird immer donnerstags von 18.45 Uhr bis 21 Uhr im ehemaligen Schulhaus in Vatterode (Schulstraße 6).

Vorstand wiedergewählt

„Bei Interesse kann man einfach zur nächsten Probe kommen“, sagt Zimmer. 15 Mitglieder hat der Chor aktuell, die verteilt aus dem Mansfelder Land kommen.

Im Februar fand während der Mitgliederversammlung des Chors unter anderem auch die Neuwahl des Vorstandes statt. Einstimmig wurde der seit inzwischen fünf Jahren tätige Vorstand wiedergewählt, teilt Zimmer mit.

Sie selbst teilt sich mit Cornelia Steinfeld aus Siebigerode, Andrea Bretzke aus Hettstedt und Petra Celetzke aus Eisleben die Aufgaben der Vereinsleitung.