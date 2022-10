Kommt Bewegung in die Ortsumfahrung der B 86 bei Annarode und Siebigerode?

So stand es in der MZ vom 14. September 2018.

Mansfeld/MZ - Was lange währt, wird am Ende möglicherweise dennoch gut: Denn in die Ortsumfahrung der B 86 bei Annarode und Siebigerode ist Bewegung hineingekommen. Landrat André Schröder (CDU) zeigte sich gar zuversichtlich. „Ich halte die Ortsumfahrung politisch für entschieden“, sagte er gegenüber der MZ.