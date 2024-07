Klopstockfreunde pflanzen Linde vor dem Schloss in Helmsdorf

Vor dem Schloss Henriette in Helmsdorf wurde eine Klopstocklinde gepflanzt.

Helmsdorf/MZ. - Der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock gilt als Wegbereiter des Sturm und Drang und als Begründer der Erlebnisdichtung und der Empfindsamkeit. Er wurde 1724 in Quedlinburg geboren – in einem Haus, welches sein Leben und Werk seit mittlerweile 50 Jahren als Museum würdigt.

Aber wussten Sie, dass der Dichter, der zu seinen Lebzeiten eine Art Superstar der Literatur war, auch eine Beziehung ins Mansfelder Land, speziell nach Heiligenthal und Helmsdorf, hat? Und vielleicht hat er hier sogar eins seiner Gedichte verfasst?

Vortrag zu Klopstock

In einem Vortrag in Helmsdorf vermittelte der Kunsthistoriker Harald Kleinschmidt jetzt eine Menge interessanter Fakten rund um Klopstock und dessen Beziehungen zum Mansfelder Land. Eine von Klopstocks Schwestern heiratete nämlich den Pfarrer aus Heiligenthal.

Anlass dafür war eine Baumpflanzaktion in Helmsdorf zu Ehren des 300. Geburtstag des Dichters. Dazu trafen sich Klopstock-Freunde und Mitglieder des Vereins „Schloss Henriette“ am Schloss zu Helmsdorf, um gemeinsam eine neue Klopstocklinde zu pflanzen.

Eine Vorgängerin hatte es bereits bei Helmsdorf gegeben und auch eine Tafel erinnerte an Klopstocks regelmäßige Abstecher in die Region.

Kulturelles Ereignis vor dem Schloss in Helmsdorf

Die Pflanzaktion jetzt zum 300. Geburtstag vor dem Schloss in Helmsdorf wurde zu einem kleinen kulturellen Ereignis, unter anderem auch durch Annette Männchen, von der Hochschule für Kirchenmusik Halle, mit der Trompete. Schriftsteller Wilhelm Bartsch aus Halle verlas Gedichte von Klopstock.

„Ein großes Dankeschön möchten wir dem Stifter der neuen Klopstocklinde aussprechen, dem Restaurator Bernd Dombrowski“, sagte Annika Rockmann, die Vorsitzende des Vereins „Schloss Henriette“. Der jetzige Standort sei aber nur zeitweilig. Rockmann: „Die neue Linde soll zeitnah an den alten ehemaligen Platz der alte Klopstocklinde im Waldpark gepflanzt werden und an die Geschichte erinnern.“

Der Verein „Schloss Henriette“ plant indes bereits die nächste Aktion. „Wir beteiligen uns am Tag des offenen Denkmals, der am 8. September stattfinden wird“, kündigte die Vereinsvorsitzende an.

Aktuell laufen die Restaurationsarbeiten im historischen Tellersaal im Schloss, der sich zum Tag des offenen Denkmals in viel besserem Zustand präsentieren kann, als es noch im vergangenen Jahr der Fall war.