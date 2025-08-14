Der Hettstedter Foodblogger Enriko Hüber veranstaltet gemeinsam mit der Hafenbar Hettstedt den ersten Streetfoodmarkt in der Kupferstadt. Was es dort gibt und wie die Idee entstanden ist.

„Klein und qualitativ hochwertig“: Hettsteder veranstaltet ersten eigenen Streetfoodmarkt in der Kupferstadt

Der Hettstedter Foodblogger Enriko Hüber hat sein Hobby zum Nebengewerbe gemacht und plant ein erstes Streetfood-Festival in Hettstedt.

Hettstedt/MZ. - „Ich bin wirklich gespannt, wie es angenommen wird und ankommt“, sagt Enriko Hüber mit Blick auf den ersten Streetfoodmarkt, den er gemeinsam mit der Hafenbar Hettstedt auf deren Gelände am 13. September veranstaltet.