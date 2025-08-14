Mit Händlern aus der Region „Klein und qualitativ hochwertig“: Hettsteder veranstaltet ersten eigenen Streetfoodmarkt in der Kupferstadt
Der Hettstedter Foodblogger Enriko Hüber veranstaltet gemeinsam mit der Hafenbar Hettstedt den ersten Streetfoodmarkt in der Kupferstadt. Was es dort gibt und wie die Idee entstanden ist.
14.08.2025, 14:30
Hettstedt/MZ. - „Ich bin wirklich gespannt, wie es angenommen wird und ankommt“, sagt Enriko Hüber mit Blick auf den ersten Streetfoodmarkt, den er gemeinsam mit der Hafenbar Hettstedt auf deren Gelände am 13. September veranstaltet.