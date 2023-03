Die Inflation schlägt auch hier zu: Es wird immer teurer Feuerwehrleute auszustatten. Wie die Kommunen in MSH mit dem Problem umgehen.

Wie die Kommunen in Mansfeld-Südharz die Kosten für die Einsatzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren stemmen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Rund 2.000 Euro kostet es mittlerweile, einen einzigen Feuerwehrmann komplett einzukleiden. Die Preise für die Spezialausrüstung sind in der letzten Zeit wie bei so vielen anderen Dingen in die Höhe geschnellt. Die Brandschützer auszustatten, liegt im Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Denen fällt das zunehmend schwer.