Die Kita „Kinderland am Märchenschloss“ in Wiederstedt nimmt am AOK-Programm „Jolinchen“ teil und hat den Start mit einem großen Fest gefeiert. Was alles zum Projekt dazugehört.

Kita in Wiederstedt nimmt am AOK-Programm „Jolinchen“ teil - Was es damit auf sich hat

Wiederstedt/MZ. - Die Kindertagesstätte „Kinderland am Märchenschloss“ in Wiederstedt hat ein neues Projekt für mehr Kindergesundheit gestartet. In den kommenden drei Jahren nimmt die Einrichtung am Programm „JolinchenKids – Fit und gesund in der Kita“ der AOK Sachsen-Anhalt teil.

„Die Anregung dazu kam von unseren Eltern, die davon gehört hatten und es vorgeschlagen haben“, sagt Grit Porth, Leiterin der Kita. Und ergänzt: „Das ist ein gutes Projekt, das uns auch neue Denkanstöße für unsere Arbeit liefert.“

Gesundheitsthemen auch in die Familien transportieren

Das Projekt besteht aus drei Bereichen, die die Ernährung, die Bewegung und das Wohlbefinden behandeln. „Für jeden Bereich gibt es eine Kiste mit Material, das wir in den drei Jahren nacheinander abhandeln“, sagt Porth. So gibt es beispielsweise im Bereich „Mitmach-Dschungel“ Übungen, die die Motorik und das Körpergefühl der Kinder fördern sollen.

Zu jedem Themenbereich hat die Kita eine Materialbox bekommen. (Foto: Edler)

In der Wiederstedter Kita will man zuerst mit dem Ernährungsbereich starten, da dieser aus Sicht der Erzieher der schwerste sei. Der tägliche Blick in die Brotbüchsen der Kinder zeige nämlich, „dass da noch viel Süßes und Ungesundes drin ist“, sagt Porth.

Deswegen werden die Themen nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Eltern gemeinsam behandelt. Im September wird die Kita dafür gemeinsam mit der AOK auch noch einen eigenen Elternabend veranstalten. Ziel sei es, die Gesundheitsthemen auch in die Familien zu transportieren.

Großes Fest in der Kita mit Mitmach-Stationen

Einen ersten Einblick in das Projekt konnten die Eltern bereits in der vergangenen Woche bekommen. Denn zum Start fand ein großes Fest auf dem Kitagelände statt. Aufgebaut als verschiedene Mitmach-Stationen, wurden die einzelnen Themenfelder vom „JolinchenKids“ vorgestellt. Die Kinder konnten auf Stempelkarten die Teilnahme an den einzelnen Stationen registrieren lassen und bekamen anschließend Medaillen und Überraschungen.

Für die Teilnahme an den Stationen zum Jolinchen-Fest wurden Stempelkarten ausgefüllt. (Foto: Kita Wiederstedt)

Unterstützung bei der Ausrichtung des Festes bekamen die Kitamitarbeiter auch vom Fußballverein aus Hettstedt und vom Turnverein aus Hettstedt sowie von der Wiederstedter Feuerwehr. Das Elternkuratorium wiederum steuerte ein gesundes Buffet bei.

Vor Ort war auch Drachenkind Jolinchen als lebensgroßes Maskottchen, das mit einem Moped vorgefahren kam, „was bei den Kindern für große Augen sorgte“, sagt Porth.

Fester „Jolinchen-Tag“ in der Woche in der Kita in Wiederstedt geplant

Künftig soll es dann pro Woche einen festen „Jolinchen-Tag“ in der Kita geben, an dem jede Gruppe individuell für sich die Themen behandelt. Aktuell gibt es zwei Krippen- und zwei Kita-Gruppen mit insgesamt rund 40 Kindern.

Zusätzlich befindet sich noch eine Hort-Gruppe in der Einrichtung, die sich in einer ehemaligen Schule befindet. 2003 wurde die Kita „Kinderland am Märchenschloss“ eröffnet. Träger ist der AWO Regionalverband am Harz.

Ganz neu sind die Projektthemen aus dem Jolinchen-Programm übrigens nicht in der Kita. Bereits jetzt wird einmal pro Woche ein gesundes Frühstück gemeinsam zubereitet. Außerdem gibt es Beete auf dem Kitagelände, in denen die Jüngsten eigene Erdbeeren, Tomaten und Co. anbauen können.

Jolinchen kam mit dem Moped an. (Foto: Kita Wiederstedt)

Zusätzlich besuchen die Kita-Kinder einmal jährlich die Agrargenossenschaft in Wiederstedt, um alles Wissenswerte rund um die Landwirtschaft zu lernen. Im Rahmen des Projekts „Waldfüchse“ wiederum sind die Kids regelmäßig im Park am Schloss Oberwiederstedt unterwegs, um beispielsweise Bäume zu pflanzen. Und einmal monatlich bekommt die Kita durch das Projekt „Lesewolf“ eine Bücherkiste mit neuem Schmökermaterial.

Das Jolinchen-Programm wird für Kitas in ganz Deutschland kostenlos angeboten. Die AOK begleitet die Kitas aktiv bei der Umsetzung – mit Schulungen, Materialien, Workshops, Kurs- und Beratungsangeboten.