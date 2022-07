Kinderheim Harkerode wird mit 3,8 Millionen Euro unterstützt

Drei Projekte, die Arbeitsplätze in den ländlichen Raum holen, können mit dem Geldern aus dem Förderprogramm des Bundes angepackt werden.

Harkerode/MZ - Harkerode ohne sein Kinderheim? Undenkbar. Und dennoch stand der Standort, der übrigens 1953 genehmigt wurde, nach der Wende schon zweimal auf der Kippe. Heimleiter Torsten Fricke und sein Team sind zu recht stolz darauf, dass es ihnen gelang, den Mädchen und Jungen ihr Zuhause im ehemaligen Landsitz der Familie von Knigge zu erhalten.Das Schloss wurde renoviert und dank der Mitarbeiter zu einem „Modell moderner stationären Heimerziehung“, das sogar in vier Länder im Rahmen der Strukturhilfe Osteuropa exportiert wurde, sagte Fricke stolz. Aber die energetischen und brandschutztechnischen Probleme bestehen weiterhin, so dass vor fünf Jahren die Frage stand: Neubau in Hettstedt oder um Strukturmittel für den Erhalt von Harkerode bitten. Die Entscheidung fiel zugunsten der Bitte um Fördergelder aus, die nun gewährt wurde.