Wahl: Silvia Scharschmidt arbeitet seit 36 Jahren in der Stadtverwaltung Hettstedt. Jetzt tritt die 58-Jährige zur Bürgermeisterwahl in der Kupferstadt an. Welche Pläne sie hat.

Kandidatin Silvia Scharschmidt möchte eine neue Anlaufstelle für die Hettstedter schaffen

Silvia Scharschmidt tritt am 26. Oktober als Parteilose bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt an. Der Tierpark im Ortsteil Walbeck, den sie als Fotomotiv gewählt hat, ist eine der Einrichtungen, die sie fördern möchte.

Hettstedt/MZ. - „Ich möchte, dass das Miteinander wieder besser wird“, sagt Silvia Scharschmidt. Respekt und Achtung voreinander wünsche sich die 58-Jährige für die Hettstedter. Deswegen tritt sie am 26. Oktober als Parteilose bei der Bürgermeisterwahl in der Kupferstadt an, um das soziale Zusammenleben in der Stadt zu verbessern.