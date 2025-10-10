Bürgermeisterwahl in Hettstedt Kandidatin Silvia Scharschmidt möchte eine neue Anlaufstelle für die Hettstedter schaffen
Wahl: Silvia Scharschmidt arbeitet seit 36 Jahren in der Stadtverwaltung Hettstedt. Jetzt tritt die 58-Jährige zur Bürgermeisterwahl in der Kupferstadt an. Welche Pläne sie hat.
10.10.2025, 08:33
Hettstedt/MZ. - „Ich möchte, dass das Miteinander wieder besser wird“, sagt Silvia Scharschmidt. Respekt und Achtung voreinander wünsche sich die 58-Jährige für die Hettstedter. Deswegen tritt sie am 26. Oktober als Parteilose bei der Bürgermeisterwahl in der Kupferstadt an, um das soziale Zusammenleben in der Stadt zu verbessern.