Gerbstedt/MZ. - Um das Thema Klimaschutz in der Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt geht es in einer Veranstaltung am Dienstag, 14. Januar, 17 bis 19 Uhr, im Ratssaal im Rathaus. Wie Bürgermeister Ulf Döring (CDU) der MZ mitteilte, seien Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, sich über das Klimaschutzkonzept für die Einheitsgemeinde zu informieren und sich an diesem Prozess aktiv zu beteiligen.

