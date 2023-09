In einem Wohnhaus in Molmerswende hat die Polizei eine Indoorplantage entdeckt.

Indoorplantage mit fast 500 Cannabispflanzen in Molmerswende entdeckt

Symbolfoto - Ermittler haben in Molmerswende Cannabis entdeckt.

Molmerswende/MZ - Wegen des Verdachts des Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln hat die Polizei am Donnerstag ein Haus in Molmerswende durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf eine Indoorplantage mit fast 500 in der Aufzucht befindlichen Cannabispflanzen. Einen 33-Jährigen ohne festen Wohnsitz nahmen die Ermittler fest.