In Hettstedt wird Platz für mehr Flüchtlinge gemacht - Was geplant ist

In dem Gebäude der ehemaligen Förderschule in Hettstedt sollen künftig bis zu 80 Flüchtlinge wohnen können.

Hettstedt/MZ. - In Hettstedt sollen bald mehr Flüchtlinge untergebracht werden als bisher. Dafür will der Landkreis die ehemalige Förderschule am Lindenweg ausbauen. Der Kreistag hatte dafür bereits im Dezember den Weg freigemacht.