In der Kupferstadt gibt es einen neuen Trimm-dich-Pfad

An der Drushba-Sporthalle in Hettstedt ist ein Trimm-dich-Pfad eingeweiht worden. Wie es dazu kam und was die Nutzer auf dem neuen Outdoorgeräteplatz erwartet.

Bei der Einweihung des neuen Trimm-dich-Pfads an der Drushba-Sporthalle in Hettstedt zeigte der ehemalige Schwergewichtsboxer Timo Hoffman, welche Übungen möglich sind.

Hettstedt/MZ - Balancieren, Klettern, Liegestütz oder Sit-ups: Wer sich in Hettstedt fit halten will, findet auf dem neuen Trimm-dich-Pfad in der Feuerbachstraße an der Drushba-Sporthalle jede Menge Möglichkeiten. Acht Geräte sind dort aufgebaut, die „bestimmt um die 100 Anwendungen bieten“, sagt Kenny Raab von der Firma Kompan, die die Geräte gebaut hat.