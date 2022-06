In der Ganztagsschule „Anne Frank“ in Hettstedt findet ein besonderer Verkehrserziehungstag statt

Hettstedt/MZ - Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Fahrschule: Alle tummeln sich auf dem Gelände der Anne-Frank-Schule in Hettstedt. Es ist Verkehrserziehungstag und die Schüler lernen - wie es der Name schon vermuten lässt - den richtigen Umgang im Straßenverkehr. „Aber nicht nur in der blanken Theorie. Wir haben Stationen zum Erleben und Anfassen. Der Tag läuft deshalb unter dem Motto ‚Verkehrserziehung mal anders‘“, erklärt Patricia Weidner, Lehrerin an der Ganztagsschule und Organisatorin des Projekttags.