Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rödgen/MZ. - Das Video über einen Luchs am Abend auf einer Landstraße bei Mansfeld-Rödgen sorgt für Staunen in sozialen Netzwerken. Das Tier, das als größte Europäische Katze gilt, ist von hinten zu sehen. Es geht neben einem Leitpfosten am Straßenrand in die Dunkelheit. Die Momentaufnahme, die ein Augenzeuge bei seiner zufälligen Begegnung im vergangenen Monat machte, weckte Erinnerungen bei Lothar Pilz.