Die „Roten Flitzepiepen“ aus Halle kämpfen bei den Special Olympics Landesspielen für Inklusion und für Fußball. Über 700 Athleten werden im Septemeber erwartet.

Fußball ist sein Leben – Peter Guderjahns Weg zu den Special Olympics in Halle

Peter Guderjahn (Mitte, grünes T-Shirt) und sein Team, die „Roten Flitzepiepen“, bereiten sich auf die Special Olympics Landesspiele vor.

Halle(Saale)/MZ. - Wenn Peter Guderjahn das Kommando gibt, dann hört man das. „So Jungs, Hop. Abmarsch!“, ruft er, 15 Minuten vor Trainingsbeginn, über den Sportplatz auf der Ziegelwiese. „Ich glaube, ich nehme den Fußball noch in den Sarg“, sagt er und lacht.