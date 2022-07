Im Mühlenbad Großörner kann bei Mondschein geschwommen werden

Auf Besucher wartet am 13. August eine besondere Offerte. Was die Frühschwimmer damit zu tun haben.

Grossörner/MZ - Nach einer Zwangspause wegen der Beschränkungen in der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr erstmals wieder zum Mondscheinschwimmen in das Mühlenbad nach Großörner eingeladen. Es findet zum nunmehr dritten Mal statt. Als Veranstaltungstag hat die Stadt Mansfeld den 13. August vorgesehen. In der Zeit von 19 bis 24 Uhr werden vom Team des Mühlenbades interessierte Badegäste erwartet, die im mit Lichtern geschmückten und beleuchteten Freibad die stimmungsvolle Atmosphäre genießen und einen erholsamen Samstagabend verbringen können.