Im Hettstedter Humboldtschloss findet das erste Autorencafé statt

Hettstedt/MZ - Mittlerweile 17 Autoren haben sich für das erste Hettstedter Autorencafé angemeldet, teilt Organisatorin Dana Zimmer mit. Am Sonntag, 11. September, lädt die Regionalvertretung Mansfelder Land der Humboldt-Gesellschaft interessierte Schriftsteller ab 14 Uhr zur Veranstaltung ins Humboldt-Schloss in Hettstedt ein. „In ‚Karolines Salon‘, möchten wir ihnen die Möglichkeit bieten, sich mit Gleichgesinnten rund um die Themen Schreiben, Publikation, Verlag und vieles mehr auszutauschen“, sagt Zimmer, die Beiratsmitglied in der Regionalvertretung ist.