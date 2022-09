Im Annaröder Waldcafé geht es nach zweijähriger Schließung weiter

Nach zweijähriger Schließung geht es im traditionsreichen Haus am Roßberg in Annarode weiter. Pächter Enzo Kupfer übernimmt die Regie.

Matthias Römert, Eberhard Steinberg und Dominik Wolf (von links) hatten Spaß beim Crossgolf in Annarode.

Annarode/MZ - Jubel auf dem Sportplatz neben dem Waldcafé „Am Roßberg“ in Annarode. Die Crossgolfer um Ortsbürgermeister Wilfried Heilek haben Gäste. Arbeitskollegen einer Behörde sind zu einem kleinen Turnier im Eimergolf zusammengekommen. Wie der Name schon verrät, müssen die Bälle bei dieser abgewandelten Form erfolgreich in einem Eimer platziert werden. Die Akteure haben ganz offensichtlich jede Menge Spaß dabei.