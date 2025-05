Helmsdorf/MZ/JM. - Am Wochenende, 10./11. Mai, sind alle Freunde des Spring- und Dressurreitens wieder nach Helmsdorf eingeladen. Der Reit- und Fahrverein Helmsdorf/Gerbstedt veranstaltet sein traditionelles Schlossparkturnier und erwartet dazu Hunderte Reiter und ihre Pferde aus mehreren Bundesländern. An beiden Tagen beginnen die Spring- und Dressur-Prüfungen in den Klassen E (Einsteiger) bis S (Schwer) um 8 Uhr. Laut dem Vereinsvorsitzenden Jürgen Laue werde es auch wieder Schauvorführungen geben, wie etwa mit einem Vierspänner. Das Turnier werde an beiden Tagen bis zum späten Nachmittag laufen. Als Besucher hat sich auch Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) angesagt.

Zur Vorbereitung des Turniers hat sich der Verein mit 56 Mitgliedern in den vergangenen Wochen zu mehreren Arbeitseinsätzen auf dem Reitplatz im Schlosspark getroffen. Auch die Kinder, Lehrerinnen und Lehrer der Naturgrundschule Heiligenthal hätten sich daran beteiligt. „Die Stadt Gerbstedt unterstützt uns auch“, so Laue. Die Studentenreitgruppe der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die in Helmsdorf regelmäßig Turniere veranstaltet, hilft dem Verein beim Aufbau des Parcours’. „Es ist ein schönes Miteinander“, sagte Laue. Insgesamt sei die Planung, Vorbereitung und Durchführung des Turniers mit viel Arbeit und großem Aufwand verbunden. „Das wird ja alles ehrenamtlich geleistet“, so der 78-jährige Landwirt und Pferdezüchter.

Das Schlossparkturnier findet seit 1968 statt. Der Park gehört zu dem 1801 bis 1805 erbauten Schloss, für dessen Sanierung und Wiederbelebung sich der Verein „Schloss Henriette“ einsetzt.