Zehn Patienten mussten bei einem Brand in der Hettstedter Klinik am Samstagabend evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist ungeklärt.

In einem Patientenzimmer in der Helios-Klinik in Hettstedt brannte es am Samstagabend.

Hettstedt/MZ/bth - Zu einem Brand in einem Patientenzimmer in der Klinik Hettstedt kam es am Samstagabend gegen 21 Uhr. Wie die Polizei mitteilte entwickelte sich auf einer Station des Klinikums Hettstedt in der Robert-Koch-Straße ein Brand in einem Patientenzimmer. Die Stationsmitarbeiter bemerkten das Feuer zeitnah und konnten die zehn Patienten der Station evakuieren. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei weiter mit.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, so dass weitere Stationen nicht beeinträchtigt wurden. Die Löscharbeiten waren gegen 22 Uhr beendet. Der betroffene Bereich ist erheblich verrußt und kann vorerst nicht mehr genutzt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Die zehn Patienten konnten in einem anderen Bereich des Krankenhauses untergebracht werden. Bis auf die Sperrung der Station kann der Betrieb des Krankenhauses weitergehen.

Es waren zehn Feuerwehren mit 84 Kameraden für die Brandbekämpfung eingesetzt. Je nach Freigabe des Brandortes kann die Kripo vermutlich am Montag mit einer detaillierten Brandursachenermittlung beginnen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.