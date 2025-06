In einem Zimmer einer Klinik in Hettstedt bricht ein Feuer aus. Die Station muss evakuiert werden – der Schaden ist groß.

Brand in Hettstedter Krankenhaus: 250.000 Euro Schaden

In einem Klinikum in Hettstedt hat ein Feuer großen Schaden verursacht. (Symbolbild)

Hettstedt - Ein Brand in einem Krankenhauszimmer in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist für die Patienten glimpflich ausgegangen: Verletzt wurde bei dem Vorfall am Samstagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Zehn Personen wurden demnach vorsorglich auf andere Bereiche der Klinik verteilt. Die Schadenshöhe wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Der Brand war in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Die Stationsmitarbeiter haben nach den Angaben das Feuer schnell bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Dennoch entstand erheblicher Schaden: Die betroffenen Räumlichkeiten seien stark verrußt und derzeit nicht nutzbar.

Zur Brandbekämpfung waren 84 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei wird voraussichtlich am Montag mit den Ermittlungen am Brandort beginnen können.