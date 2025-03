Gesundheit in Mansfeld-Südharz Hilfe bei chronischen Schmerzen wird an der Klinik in Hettstedt angeboten

Das Zentrum für Schmerztherapie in der Helios-Klinik Hettstedt ist innerhalb des eigenen Hauses umgezogen. Was das den Patienten bringt und was dort in der Schmerztherapie eigentlich gemacht wird.