Der Hettstedter Stadtrat hat den Haushaltsplan für 2024 beschlossen. Dabei sorgten zwei Konsolidierungsvorschläge für Diskussionen. In welche Maßnahmen die Stadt investieren will.

Symbolfoto - Trotz Defizit in der Kasse wird in Hettstedt investiert.

Hettstedt/MZ. - Mit einer knappen Mehrheit hat der Stadtrat der Stadt Hettstedt in seiner Sitzung am Dienstagabend dem Haushaltsplan 2024 zugestimmt. Rund 1,7 Millionen Euro beträgt das Defizit in diesem Jahr. Dennoch wird die Stadt wieder Geld in die Hand nehmen, um verschiedene Maßnahmen umzusetzen.