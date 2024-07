Wegen Schäden an der Isolierung

Hettstedt/MZ. - Etliche Baufahrzeuge sind derzeit auf den Grünflächen entlang der Ascherslebener Straße in Hettstedt zu Gange. Dort lässt die Hettstedter Stadtwerke GmbH die Gashochdruckleitung auswechseln, teilt Heiko Ryll, Technischer Leiter bei den Stadtwerken, mit. „Die alte Stahlleitung hat Schäden an der Isolierung“, erklärt er den Grund der Arbeiten. Die Hochdruckleitung ist sowohl für die Versorgung der Bevölkerung als auch für die des Blockheizkraftwerks der Stadtwerke, das in der Fichtestraße steht, zuständig.