Hettstedt/MZ. - Nun müssen die Hettstedter noch mal ran. Denn die eigentlich letzte Stadtratssitzung am Dienstagabend war nicht die letzte. Bereits an diesem Donnerstag, 19. Dezember, trifft sich das Gremium erneut im Rathaus. Grund ist der Beschluss über die neuen Hebesätze der Realsteuern. Zum 1. Januar muss eine Neubewertung dieser Hebesätze erfolgen, da hier die vom Bund beschlossene Grundsteuerreform in Kraft tritt. Allerdings konnten sich die Hettstedter Stadträte in ihrer Sitzung nicht auf eine Variante einigen.

