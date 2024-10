Mehr als ein Bücherlager Hettstedter Stadtbibliothek feiert Jubiläum: Ein Blick auf die Vergangenheit und die Zukunft

Seit 30 Jahren existiert die Stadtbibliothek „Gottfried August Bürger“ am Standort in der Fichtestraße. Wo sie ihre Anfänge nahm und was künftig geplant ist.