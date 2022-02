Hettstedter Spielmannszug gewinnt Vereinswettbewerb beim E-Center

Im Markt in Aschersleben werden ab sofort Spenden in Form von Pfandbons für die Spielleute gesammelt.

Hettstedt/Aschersleben/MZ - 489 Stimmen hat der Hettstedter Spielmannszug Blau-Weiß 1919 beim Vereinswettbewerb des E-Centers in Aschersleben erreicht und damit den ersten Platz belegt. Unter dem Titel „Pfandtastisch 2022“ werden ab sofort in dem Supermarkt Pfandbons für den Verein gesammelt. „Wir haben uns sehr darüber gefreut“, sagt Mathias Kaczmarek, Vorsitzender des Spielmannszugs. Und weiter: „Wir würden uns freuen, wenn so viele wie möglich nach Aschersleben fahren, dort ihren Pfand abgeben und die Coupons für uns in die Box werfen.“

Auf den Wettbewerb waren die Hettstedter im sozialen Netzwerk aufmerksam geworden. Das E-Center hatte auf seiner Facebookseite Vereine aufgerufen, sich zu bewerben. Die Spielleute zögerten nicht lange und schafften es in die Endrunde, bei der fünf Vereine um die meisten Stimmen buhlten. Binnen drei Wochen konnten die Blau-Weißen dann den Vorsprung deutlich ausbauen. Denn während die Hettstedter wie bereits erwähnt am Ende auf 489 Stimmen kamen, folgte der Zweitplatzierte mit 166 Stimmen. Die „Salzland Racoons“ - eine American-Football-Mannschaft - sicherten sich diesen Platz und haben dafür einen Getränkegutschein im Wert von 50 Euro gewonnen.

Noch viel mehr Getränke - und damit viel mehr Geld - sollen nun für die Hettstedter zusammenkommen. Geld, das die Musiker dringend brauchen. Denn Auftritte bei Stadtfesten und Veranstaltungen, mit denen die Spielleute den Großteil ihrer Einnahmen generieren, waren in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt kaum möglich. Mit dem Geld wiederum werden die Teilnahmen an nationalen und internationalen Wettbewerben finanziert. Die Hettstedter können dabei auf eine ganze Reihe von Ehrungen blicken: Landesmeister Sachsen-Anhalt, Europa- und Weltmeister.

Und auch in diesem Jahr sollen solche Wettbewerbe wieder stattfinden. In Belgien wollen die Blau-Weißen am Pfingstwochenende beim internationalen Wettstreit der Showbands teilnehmen. Und im Juli steht die Europameisterschaft in Rastede (Niedersachsen) auf dem Plan. Zuvor werden sich die Spielleute aber im E-Center in Aschersleben präsentieren. Denn am Freitag, 4. Februar, 16 Uhr, sind sie im Markt, um die Pfandaktion offiziell zu starten. Nur spielen werden sie wohl nicht können, bedauert Kaczmarek. Das sei derzeit nicht erlaubt, sagt er. „Wir werden dennoch mit einer Delegation vor Ort sein.“