Hettstedts Ortschronist Otto Spieler gibt nach 41 Jahren seine ehrenamtliche Tätigkeit an Dana Zimmer ab.

Hettstedt/MZ. - 25 dicke Ordner, unzählige Bilder und knapp zehn selbst geschriebene Hefte über die Historie Hettstedts hat Otto Spieler in seinem Privatfundus. Der 80-Jährige kennt die Kupferstadt so gut wie sonst keiner. Als ehrenamtlicher Ortschronist half er in den vergangenen Jahren jedermann mit Informationen rund um Hettstedt aus. Auch der Mitteldeutschen Zeitung. Nun, nach mehr als 41 Jahren, gibt er seinen Posten ab und wird nur noch im Hintergrund fungieren.