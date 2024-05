Einblicke in den Kitaalltag

Die Kita „Weltentdecker“ in Hettstedt feiert am 15. Mai einen Tag der offenen Tür.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hettstedt/MZ. - „Wir wollen die Kita für die Öffentlichkeit begehbar machen, um zu zeigen, wie die Pädagogen in der neuen Kita arbeiten“, sagt Clemens Kretschmer, stellvertretender Leiter der Kita „Weltentdecker“ in Hettstedt. Deswegen wird es am 15. Mai einen Tag der offenen Tür samt Familienfest geben.