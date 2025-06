In fünf Kitas vom Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Stadt Hettstedt drehte sich in den vergangenen Monaten alles um große Gefühle in kleinen Körpern.

Hettstedt/MZ. - Ein Kind schaut seine Erzieherin Sandra Schmeißer in der Kita „Regenbogen“ mit großen Augen an und sagt: „Sandra, ich glaube, die Wut steigt in mir auf. Ich muss mich mit einem Buch entspannen.“ Solche Sätze sind in dem Eigenbetrieb der Kindertageseinrichtungen in Hettstedt heute keine Seltenheit mehr.