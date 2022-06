Hettstedt will die Eintrittspreise im Stadtbad erhöhen

Die Beiden haben sichtlich Spaß beim Hundebadetag, der in Hettstedt zum Abschluss der Badesaison veranstaltet wird.

Hettstedt/MZ - Auf Besucher des Freibads Hettstedt warten in diesem Jahr womöglich neue Eintrittspreise. Derzeit beraten die Ausschüsse der Stadt über einen entsprechenden Beschluss zur neuen Entgeltordnung für das Freizeitbad. Der Stadtrat wird in seiner Sitzung am 29. März abschließend dazu entscheiden.