Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz werden umstrukturiert: Was das genau bedeutet

Eine Clusterbildung steht in den Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz an. Im Zuge dessen, sollen die Kliniken in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt verschienene Schwerpunkte erhalten.

Hettstedt/MZ - Der Helios-Konzern will seine Kliniken in Mansfeld-Südharz umstrukturieren. Die Nachricht, dass es danach keine Notaufnahme in Hettstedt mehr geben soll, war ein Paukenschlag. „Viele haben das aber noch nicht wahrgenommen, was es bedeutet“, glaubt Dietmar Handro. Er leitet in Hettstedt das Radiologische Zentrum Mansfelder Land und ist damit ein Vertragspartner der Helios-Kliniken in MSH und insbesondere am Standort in Hettstedt.